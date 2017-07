Dimitrov gunt Baghdatis maar zes games

Ajax treft zoon van Frank Verlaat

Ajax speelt zaterdag in de eerste wedstrijd van de voorbereiding vermoedelijk tegen de zoon van voormalig Ajax-voetballer Frank Verlaat. Jesper Verlaat (21) is samen met 23 ploeggenoten van zijn club Werder Bremen afgereisd naar Oostenrijk. Ajax verblijft deze week in Oostenrijk met de nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer.