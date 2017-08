Dimitrov wint in Cincinnati eindelijk eens van Del Potro

De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft vannacht voor de eerste keer in zijn loopbaan gewonnen van Juan Martin del Potro. Het lukte hem in de derde ronde van het toernooi van Cincinnati, in zijn zesde poging tegen de Argentijn. Dimitrov versloeg Del Potro in twee sets: 6-3, 7-5.