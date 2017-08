Dit zijn de mogelijke opponenten van Feyenoord in de Champions League

Goud voor Duitsland Nederlandse dressuurruiters vijfde op EK

23 augustus De Nederlandse dressuurruiters zijn bij het Europees kampioenschap in Göteborg niet verder gekomen dan de vijfde plaats. Na dinsdag was de ploeg van bondscoach Rien van der Schaft nog tweede, maar een dag later viel titelverdediger Oranje in Zweden ver terug.