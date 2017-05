Djokovic alsnog snel klaar met Del Potro op volle dag

Handbalsters VOC maken einde aan hegemonie Dalfsen

15:51 De handbalsters van VOC hebben vandaag na zeven jaar weer eens de landstitel veroverd. In de derde en beslissende wedstrijd tegen Sercodak Dalfsen, dat de afgelopen zes seizoenen kampioen werd, won de thuisploeg in Amsterdam met 24-23. De beslissende treffer werd gemaakt door Dione Housheer uit een strafworp in de slotseconde.