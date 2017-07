Djokovic baalt van uitstel, gras en geen tiebreak op Wimbledon

Zijn partij tegen de Fransman stond gepland op baan 1, maar daar bleef het duel tussen Rafael Nadal en Gilles Müller maar duren. Onderwijl was het programma op het Centre court al lang klaar. Djokovic vindt dat zijn wedstrijd daar naartoe had moeten worden verplaatst. Dat gebeurde niet, omdat het te lang zou duren om alle toeschouwers het stadion in te krijgen.



De Wimbledon-organisatie sprak van een onwenselijke en onveilige situatie, met nog 30 duizend mensen die in de avond op het park waren. ,,Ik heb geprobeerd om het te begrijpen”, zei Djokovic, ,,maar het enige dat wij hoorden was dat het ging om een veiligheidskwestie. Maar die mensen zaten allemaal al op Murray Mountain. Eén bericht via de speakers was voldoende geweest. Ondertussen bleven Mannarino en ik 2,5 uur lang in onzekerheid, want de referees offices was besluiteloos. We gingen van warming up naar cooling down naar warming up. Erg frustrerend.”



Het kostte Djokovic zijn vrije dinsdag. Morgen staat alweer de kwartfinale op het programma, wanneer hij Tomas Berdych treft.