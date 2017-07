Djokovic klaagt over gat op centre court

Willem II met Pachonik in Doorwerth

19:42 DOORWERTH - Op de vlucht voor de voetbalvrouwen, die langzaam bezit nemen van het stadion, is Willem II neergestreken in Doorwerth voor een driedaags trainingskamp. Het Fletcher hotel met zijn prachtige ligging, tuin en zwembad is het tijdelijke onderkomen van de Tilburgse club.