Djokovic plaatst zich als laatste voor kwartfinales

Geen wedstrijd op open dag Willem II

13:11 TILBURG - Willem II speelt definitief geen oefenwedstrijd tijdens de Koningsdag (open dag) van de club op zaterdag 5 augustus. De Tricolores kunnen niet op het veld in het eigen stadion terecht in verband met het EK voor vrouwen dat dan plaatsvindt en waarvan vijf duels in Tilburg worden afgewerkt.