Djokovic schakelt hulp Agassi in voor Roland Garros

,,Ik heb André een paar weken geleden aan de telefoon gehad en we hebben toen afgesproken elkaar te ontmoeten in Parijs'', zei Djokovic, die eind vorig jaar de samenwerking met zijn coach Boris Becker verbrak en onlangs ook afscheid nam van een groot deel van zijn begeleidingsstaf. ,,We hebben allebei veel zin om samen te werken en zijn benieuwd waar dit ons brengt. André zal niet het hele toernooi blijven. We zien daarna wel wat de toekomst brengt.''

Agassi (47) won zelf acht Grand Slam-titels en veroverde in 1996 olympisch goud in Atlanta. De Amerikaan is getrouwd met de Duitse oud-toptennisser Steffi Graf, met wie hij twee kinderen heeft en woont in Las Vegas. De voormalige nummer één van de wereld stopte in 2006 met tennissen en liet zich daarna slechts sporadisch zien op en om de baan.