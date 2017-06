Djokovic treurt: Zoveel maanden zonder titel, dat is nieuw voor mij

,,Het zat er vandaag niet voor me in'', zei de voormalige nummer één van de wereld. ,,Ik kwam niet in de buurt van mijn beste spel. Het is zonde op deze manier afscheid te nemen van Roland Garros.''

De twaalfvoudige grandslamwinnaar, die de laatste zes jaar steeds de halve finale haalde in Parijs, verkeert in een vormcrisis. De Serviër won geen van de vier laatste grandslams, terwijl hij er daarvoor vier op rij op zijn naam schreef. ,,Het is een nieuwe situatie voor me, zoveel maanden zonder titel. Alle andere topspelers zijn nog in het toernooi. Ik moet hier lering uit trekken en uitvinden hoe ik er doorheen moet komen. Een grote uitdaging.''