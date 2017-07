Djokovic waarschijnlijk niet in actie op US Open

Djokovic moet volgens zijn arts Zdenko Milinkovic 6 tot 12 weken rust houden. Naast de US Open, die op 28 augustus van start gaat, mist de 30-jarige toptenniser waarschijnlijk ook de halve finale Davis Cup. Halverwege september speelt Servië in Lille tegen Frankrijk. ,,Hij zal voor 99 procent niet meedoen in New York", aldus Milinkovic.



,,Het seizoen zit er misschien zelfs al op", vervolgt de dokter zijn vervelende mededeling. ,,Novak moet nog wat tests doen en behandelingen ondergaan. Dat, rust en controles moeten meer uitsluitsel geven." Djokovic heeft sinds vorig jaar last van zijn elleboog. Volgens Milinkovic is trainen met een racket er voorlopig niet bij.



Djokovic gaf twee weken gelden op in de kwartfinales van Wimbledon, omdat hij weer last kreeg van zijn elleboog. ,,Hij kan de overige dingen wel gewoon doen, op conditie trainen bijvoorbeeld", klinkt Milinkovic redelijk positief. ,,Zijn elleboog is zwaar overbelast, dat zag je op Wimbledon tegen Berdych. Die arm heeft weinig rust gehad. Die krijgt het nu. Is het na een tijdje nog niet over, dan is een operatie onvermijdelijk."



Aankomende zondag maakt Djokovic op een persconferentie bekend wat zijn plannen voor de rest van het seizoen zijn.