Dogan valt uit in laatste oefenwedstrijd FC Oss

Ook Raonic in overvolle ziekenboeg

22:44 Een kleine twee weken voor de start van de US Open zit ook de Canadese tennisser Milos Raonic in de ziekenboeg. De nummer tien van de wereldranglijst kampt met een polsblessure en trok zich daarom dinsdag terug uit het masterstoernooi van Cincinnati. Raonic had die blessure vorige week opgelopen in Montreal.