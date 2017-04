Dolberg in selectie Ajax, De Jong krijgt voorkeur boven Riedewald

Bosz liet vanmiddag nog in het midden of hij Dolberg laat terugkeren in zijn basisformatie. Met Bertrand Traoré als centrumspits scoorde Ajax vorige week maar liefst elf keer in drie competitieduels. ,,Maar met Dolberg in de ploeg speelden we ook al heel goed'', liet de trainer van Ajax zich nog niet in de kaart kijken.



Opvallend is de afwezigheid van Riedewald in de selectie van Ajax. Hij was in het begin van het seizoen nog de eerste optie van Bosz voor de positie centraal op het middenveld. De coach van Ajax heeft hem morgen zelfs niet nodig nu Lasse Schöne geschorst is. Hij geeft de voorkeur aan Donny van de Beek en Frenkie de Jong.



Ajax verwacht tijdens de eerste Europese kwartfinale in veertien jaar het spel te moeten maken in een bomvolle Arena. ,,We spelen tegen een goede tegenstander uit een groot voetballand'', zei Bosz. ,,Maar we willen altijd domineren en het spel maken. We hebben ook de kwaliteiten om van Schalke 04 te winnen. Het is alleen de vraag of we dat weer kunnen laten zien. Met de steun van onze supporters zijn we tot veel in staat. Dat hebben we recent tegen FC Kopenhagen en Feyenoord getoond.''