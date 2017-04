Dortmund en Monaco treffen elkaar voor het eerst

Pijnlijke nederlaag Willem II tegen beloften RKC

10 april TILBURG - De beloften van RKC Waalwijk hebben door een 0-3 zege op Willem II de grootste kans om zich te plaatsen voor de play-offs op 2 en 8 mei om een plaats in de kampioenspoule. Het is echter nog onduidelijk of die wedstrijden doorgaan zullen vinden.