Dortmund kan aanslag niet van zich afspelen tegen Monaco

Het is de vraag of de aangeslagen formatie over een week in Frankrijk nog wel een kans heeft.



In de eerste 35 minuten zat ongeveer alles tegen wat tegen kon zitten, maar misschien riep Borussia Dortmund het wel allemaal over zichzelf af. Trainer Tomas Tuchel liet zijn spelers de vrije keus. Wie niet wilde spelen hoefde niet. Niemand weigerde dienst. Volgens de coach had dat niets met professionalisme te maken. ,,We zijn als mens getroffen, niet als voetballer. Het heeft ons tot het diepste van onze ziel geraakt.''



Natuurlijk was Monaco onder normale omstandigheden ook de favoriet geweest. De Franse formatie van de Portugese coach Leonardo Jardim imponeert eigenlijk al het hele seizoen en vooral in de vorige ronde tegen Manchester City. Maar ook Borussia is een bijzonder aanvallend, productief elftal met een eigen stijl. Al is in tegenstelling tot Monaco, koploper in Frankrijk, de rol in de eigen competitie wat bescheidener.



In 35 minuten tijd kreeg Dortmund een strafschop, een buitenspeldoelpunt en een eigen goal tegen, 0-2. De strafschop werd gemist door de Braziliaan Fabinho, de andere twee telden wel. Scheidsrechter Daniele Orsato werd er door zijn assistent niet op gewezen dat de scorende Kylian Mbappé off-side stond. Even later kopte Sven Bender vallend de bal achter zijn eigen doelman Roman Bürki. De Duitse verdediger was even eerder wel aangetikt door een tegenstander en uit balans geraakt.



Met passie richtte Dortmund zich na de hervatting op. Ousmane Dembélé maakte de 1-2, onder meer na een prachtig hakballetje van Pierre-Emerick Aubameyang. De gelijkmaker hing in de lucht, maar opnieuw zat het de thuisclub niet mee. Na een grote fout van de Pool Lukaz Piszczek maakte Mbappé onverbiddelijk zijn tweede en Monaco's derde. Door de Japanner Shinji Kagawa werd het nog wel 2-3.