Dortmund kan mogelijk beroep doen op Reus tegen Monaco

Hij hervatte zondag de training bij Borussia Dortmund. ,,We moeten even kijken hoe zijn lichaam reageert'', vertelde trainer Thomas Tuchel op een persconferentie. ,,Daarna kunnen we een beslissing over hem nemen."

Tuchel kan ook weer een beroep doen op Julian Weigl, Shinji Kagawa en Lukasz Piszczek. Borussia ging zaterdag nog hard onderuit tegen Bayern München (1-4). ,,Soms moet je een wedstrijd snel vergeten'', zei Tuchel. ,,Het was ook het derde duel in zes dagen voor ons.''

Tuchel is onder de indruk van AS Monaco, dat in 31 competitiewedstrijden al 88 keer scoorde. ,,Maar ik schat de kansen voor ons op een plaats in de halve finales op vijftig procent'', zei de trainer van Borussia Dortmund. ,,Hopelijk kunnen we in onze thuiswedstrijd al redelijk afstand nemen.''