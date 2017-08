Dost doelpuntloos gelijk, Waterman op drempel van groepsfase

Bertens buigt voor Konta

0:27 Tennisster Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati moeten buigen voor Johanna Konta. De Britse nummer zeven van de wereld was dinsdag in twee sets te sterk voor de pupil van coach Raemon Sluiter: 6-3 6-3. Bertens kreeg wel wat kansjes, maar serveerde zelf ook niet sterk genoeg om het Konta echt lastig te maken.