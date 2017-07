Droom komt uit voor Brama met transfer naar Down Under

Brama had al langer de wens om naar Australië te gaan. Twee jaar geleden ketste een overgang naar Sydney FC nog af. ,,Nu deze kans voorbij komt, wil Wout deze ook grijpen. We bedanken hem voor zijn bijdrage en inzet en wensen hem veel succes in Down Under", aldus technisch manager en hoofdcoach van Utrecht, Erik ten Hag.