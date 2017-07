Drucker wint vierde etappe in Wallonië

Smith krijgt in Londen medaille van WK 2007

17:09 Eén Nederlandse atleet is bij het komende WK in Londen al verzekerd van een medaille. Rutger Smith is door de internationale atletiekfederatie IAAF uitgenodigd om in het Olympisch Stadion zijn bronzen plak van de WK uit 2007 in het Japanse Osaka op te halen.