Duitsland en Zweden spelen 0-0 in Breda

BREDA - Het sleutelduel in poule B van het EK vrouwenvoetbal tussen Duitsland en Zweden eindigde maandagavond voor ruim 9000 toeschouwers in Breda in 0-0. Beide toplanden lieten zich niet in de kaarten kijken, waardoor ze de tegenstander ook niet konden verrassen. Twee penalty-momenten hadden de wedstrijd in de tweede helft kunnen openbreken. Een handsbal van Zweden in het strafschopgebied werd door de scheidsrechter echter niet gezien en invalster aan Zweedse zijde Stina Blackstenius liet zich, ondanks dat ze aan het shirt werd vastgehouden, niet vallen in de zestien van Duitsland.

Door het gelijkspel blijft het wel spannend wie er straks met de groepswinst aan de haal gaat. Dat is ook interessant voor Nederland, dat als het de kwartfinale haalt een van de teams uit deze poule treft. Nederland wil zesvoudig regerend kampioen Duitsland maar wat graag ontlopen.

Rusland won eerder op de avond met 2-1 van Italië, maar de olympisch finalisten Duitsland en Zweden zijn op papier veel sterker.

Niveau oké

De beide trainsters konden dan ook leven met de puntendeling. De Zweedse coach Pia Sundhage was na afloop vooral tevreden over hoe haar verdediging ook nu weer stond. ,,Een goede start van het toernooi. Dat is voor ons heel belangrijk, want in het verleden hadden we vaak moeite met de eerste wedstrijd. Voor een eerste wedstrijd was het niveau oké. Ik ben blij dat we nu een paar dagen de tijd hebben om te herstellen voor de belangrijke wedstrijd tegen Rusland, want dit was een zware wedstrijd", aldus Sundhage over het duel waarin het tempo hoog lag.

Collega-coach Steffi Jones zei dat de Duitse vrouwen voorbereid waren op het counterspel van Zweden. ,,We hadden wel verwacht dat Zweden zo zou spelen; compact, sterk in de duels en snel lange ballen spelend op de snelle spitsen." Jones dacht dat de Duitse goal in de tweede helft wel zou vallen, maar die bleef dus uit.

De Duitse aanvoerster Dzsenifer Marozsan werd door de UEFA uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. ,,Ik zie liever het positieve, dat we het in de rust goed hebben omgezet. In de eerste helft was er te veel respect en nervositeit in ons spel, in de tweede helft was een zege verdiend geweest. We combineerden goed, maar onze laatste pass of de concentratie bij het afwerken was niet exact genoeg", stelde Marozsan, die het in zich heeft om uit te groeien tot de ster van dit EK voetbal voor vrouwen.