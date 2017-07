Durant in Guinness Book na sportles

Haase uitgeschakeld in halve finale in Gstaad

14:55 Robin Haase is er niet in geslaagd om net als vorig jaar de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Gstaad. Op het Zwitserse gravel tenniste de dertigjarige Hagenaar een goede partij maar de Duitse qualifier Yannick Hanfmann trok in drie sets aan het langste eind: 3-6 7-6 (6) 7-6 (4).