Eerbetoon aan 'Appie Nouri' vanaf Malta

Supporters van FC Utrecht hebben in de 34e minuut een eerbetoon gebracht aan Abdelhak Nouri. Tijdens de wedstrijd tegen Valleta in Malta zongen de Utrechters voor Ajacied 'Appie Nouri'. De middenvelder heeft ernstige en blijvende hersenschade opgelopen, de kans op herstel van de cruciale hersenfuncties is nihil. De twintigjarige voetballer zakte zaterdag tijdens een oefenduel met Werder Bremen in elkaar en bleek last te hebben van hartritmestoornissen.