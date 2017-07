Eerst finaleplaats ooit voor dubbelpartners Rus en Lemoine

Zege na Europese nederlaag, PSV kan het wel

12:46 EINDHOVEN - Na de 0-1 nederlaag van PSV tegen NK Osijek van donderdagavond weten de Eindhovenaren dat ze volgende week vol aan de bak moeten om de finale van de voorronde van de Europa League te bereiken. In de Europese historie van PSV is het de club 18 keer eerder gelukt om na een nederlaag in de eerste knock-outwedstrijd het tweede duel wel te winnen. Tegen grote namen als Real Madrid en AC Milan maar ook tegen onbekenden als Branik Maribor en Gottwaldov.