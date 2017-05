Eerste verlies voor Cavaliers in play-offs

LeBron James en zijn ploeggenoten verloren zondagavond in de eigen Quicken Loans Arena het derde duel met Boston Celtics in de finale van de Eastern Conference: 108-111. De 'Cavs' leiden de best-of-sevenserie wel nog steeds, met 2-1.

De titelverdediger in de Noord-Amerikaanse topcompetitie had in de eerste en tweede ronde van de play-offs met 4-0 gewonnen van respectievelijk Indiana Pacers en Toronto Raptors. De Cavaliers trokken die lijn aanvankelijk door in de oostelijke finale tegen Celtics, met twee royale overwinningen. Zondag ging het echter voor eigen publiek mis.