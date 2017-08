Eerste worp voor MLB-duel belandt op 'kroonjuwelen' van fotograaf

EK hockey Gezocht: boegbeelden van het Nederlands vrouwenhockey

14:03 Nederland is vanaf morgen, net als tijdens het WK in Den Haag in 2014, voor even het middelpunt van de hockeywereld. Op het EK in Amsterdam hopen zowel de mannen als de vrouwen hoge ogen te gooien. Vrouwenbondscoach Annan moet dat doen met een volledig gerenoveerde ploeg.