Eigenaar Arsenal in opspraak door 'ziek' jaagprogramma

Het kanaal, dat als een app wordt aangeboden, zendt beelden uit waarin onder meer olifanten, leeuwen, luipaarden, buffels en vissen worden afgemaakt. Op de Game Fair in Hertfordshire, waar MyOutdoorTV afgelopen weekend werd gelanceerd, werd het kanaal het 'Netflix of the hunting world' genoemd.



,,We leven in een wereld waarin mensen kunnen zien hoe afschuwelijk en barbaars het jagen op wilde dieren is", reageert Philippa King, directrice van de League Against Cruel Sports tegenover The Times. ,,En toch kiest de eigenaar van Arsenal er voor zijn zieke tv-kanaal te lanceren."



,,Als Arsenal-supporter draag ik bij aan de portemonnee van deze man", twitterde Robert Peston van ITV News. ,,Ik ben er misselijk van." Journalist en Arsenal-fan Piers Morgan hoopt dat de opschudding het vertrek van Kroenke bij de club versnelt. De Amerikaanse miljardair ligt al lange tijd onder vuur bij de aanhang van de Gunners.