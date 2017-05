EK-winnaar Sanne van Dijke in selectie voor Grand Slam in Rusland

Plan om eredivisie in te krimpen naar 16 clubs weggestemd

15:42 De eredivisie blijft voorlopig uit 18 clubs bestaan. Het plan om de competitie in te krimpen tot 16 clubs is weggestemd. Alle clubs uit het rechterrijtje - met uitzondering van PEC Zwolle - waren tegen het voorstel. Bovendien stemde Feyenoord tegen, omdat er in het nieuwe plan geen verbod op kunstgras was opgenomen.