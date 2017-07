Emotionele Kiki Bertens wint vierde WTA-titel in Gstaad

Daarmee nam Bertens (25) sportieve revanche op de mindere resultaten die ze boekte op Roland Garros en Wimbledon dit jaar. In Londen verloor ze twee weken geleden al in de eerste ronde. Terug op haar geliefde gravel kende ze een prima week in de Zwitserse Alpen, ze verloor geen set op weg naar de finale. Daarin begon ze prima tegen de als derde geplaatste Kontaveit, een pupil van de Nederlandse coach Glenn Schaap. Bertens nam een dubbele break voorsprong, verspeelde die, maar trok de eerste set met prima tennis toch naar zich toe. De rally’s in Gstaad, op ruim 1000 meter hoogte gelegen, waren zwaar en dat was in het voordeel van de sterkere Bertens.



In de tweede set werd de aantrekkelijke finale niet minder spannend. Kontaveit (21), winnares op het gras van Rosmalen dit jaar, ging beter spelen, brak Bertens bij 2-1 en gaf die voorsprong niet meer weg.



In de beslissende set bleek hoeveel spanning er op stond voor de beste Nederlandse tennisster. Ze won een lastige game op 1-1, riep voor de derde keer coach Raemon Sluiter de baan op en barstte ondanks haar voorsprong in tranen uit. Sluiter sprak Bertens moed in en zag haar vervolgens prompt op love door de servicegame van Kontaveit breken. Kennelijk was Bertens van de stress verlost, want ze verloor amper nog een punt en kon zich tien minuten na haar emoties toernooiwinnares noemen. Opnieuw rolden de tranen over haar wangen.



Daardoor stijgt Bertens morgen op de wereldranglijst van plek 35 naar 26. Ze stond vorig jaar ook in de finale van Gstaad, maar die punten werden vorige week al afgeschreven, dus de 280 punten zijn nu pure winst. Bertens kan ook 43 duizend dollar prijzengeld bijschrijven en staat later vandaag ook nog in de finale van het dubbelspel, met haar Zweedse partner Johanna Larsson.