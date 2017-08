Estafetteteam op basis van tijd naar finale 4x100 meter

Het Nederlandse vrouwenestafetteteam heeft zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter bij de WK atletiek in Londen. De vierde plaats in de heat was in eerste instantie niet goed genoeg voor rechtstreekse kwalificatie, maar op basis van de tijd van 42,64 ging het viertal toch door naar de finale.

Madiea Ghafoor startte en gaf het stokje over aan kersvers wereldkampioene 200 meter Dafne Schippers. Die wisselde met Naomi Sedney, waarna Jamile Samuel het afmaakte. De Amerikaanse ploeg was de snelste in de series met 41,84, de tijd van Nederland was de zesde. De finale is vanavond.

,,De wissels waren solide'', zei Naomi Sedney na de race. ,,We konden ook geen risico nemen, want een foutje kan uitschakeling betekenen. Het was leuker geweest als we als derde waren geëindigd in de serie en meteen zeker waren. Nu moesten we wachten op het resultaat van de tweede heat, maar we zijn door.''

De estafette blijft een lastig onderdeel voor het vrouwenteam. Op de EK vorig jaar in Amsterdam was er weliswaar goud, maar op de Spelen van Rio haalden Schippers en co de finale niet door een mislukte wissel. Dat overkwam de sprintsters ook bij de WK van 2015 in Peking en de EK van 2014 in Zürich. Beide keren ging het in de finale mis door een foute wissel van het stokje.

Atletiekunie on Twitter Op basis van tijd lukt het de dames 4x100m de finale te halen! 42.64s is genoeg voor een plek bij de beste 8 landen! #London2017

Nederlandse mannen niet naar finale, Bolt wel

Het Nederlandse mannenestafetteteam heeft de finale van de 4x100 meter bij de WK atletiek in Londen niet gehaald. Het kwartet, met Giovanni Codrington, Hensley Paulina, Liemarvin Bonevacia en Taymir Burnet, eindigde als zesde in de serie in een tijd van 38,66. Die klassering was niet genoeg voor een plek in de finale. De Nederlandse sprintploeg miste de geblesseerde Churandy Martina. Desondanks liep het team in het Olympisch Stadion een beste seizoenstijd.

Jamaica, met Usain Bolt als laatste loper, plaatste zich overtuigend voor de finale.