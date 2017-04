Etienne Bax spijkert Franse bakkenist bij in het zand

BERGEIJK - In de zijspancross moet ook een voormalig wereldkampioen (2015 was het kroonjaar van Etienne Bax) de eindjes aan elkaar knopen. De reiskosten voor zijn nieuwe bakkenist slaan een gat in de begroting.

Volledig scherm Zijspancoureur Etienne Bax met zijn nieuwe bakkenist Nicolas Musset. © Paul Gerrits

De Fransman Nicolas Musset vliegt elk weekeinde op en neer vanuit Nantes.,,Vorig jaar augustus, toen we het contract hebben gemaakt, kostte een retourvlucht nog 35 tot 70 euro. Ik heb begroot op 50 euro, maar nu ben ik elke week 200 euro kwijt. En dan moet ik hem nog elke keer halen en afzetten in Brussel. Ik zal het er eens met hem over hebben. Het moet wel betaalbaar blijven. Het doel moet zijn om met zijn tweeën de wereldtitel te pakken. Niet om er zo veel mogelijk geld uit te slepen", vindt Bax.

Open sollicitatie

Het was Musset die medio 2016 een open sollicitatie deed bij de zijspancoureur uit Bergeijk. ,,Hij belde me op. Hij ging stoppen met Giraud en er was maar een man met wie hij wilde rijden: met mij. Ik ben naar Frankrijk gegaan om samen te trainen. Dat beviel hartstikke goed. En het bevalt nog steeds. Zeker op de harde circuits. Hij is een heel technische jongen. Ik heb vrij snel in de gaten of iemand een goede bakkenist is of niet. En hij komt van Giraud af, tweede in het jaar dat ik met Kaspars Stupelis wereldkampioen werd. Hij weet dus hoe het spelletje in elkaar zit en wat het is om voorop te rijden."