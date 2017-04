Ex-kampioen Kouwenberg als stand-in in EK motorcross

Dolberg in selectie Ajax, De Jong krijgt voorkeur boven Riedewald

19:30 Kasper Dolberg keert terug in de selectie van Ajax. Trainer Peter Bosz heeft de spits opgenomen in zijn keurkorps voor het thuisduel van morgen tegen Schalke 04 in de kwartfinales van de Europa League. De Deen stond de afgelopen maand aan de kant met een liesblessure. Jaïro Riedewald is de grote afwezige in de selectie.