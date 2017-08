Extreemrechtse website linkt Podolski aan mensensmokkel

De fout van Breitbart werd snel opgepikt op sociale media en het artikel werd niet veel later aangepast. ,,In een eerdere versie van dit artikel verscheen een foto van Lukas Podolski op een jetski. Er is geen bewijs dat Podolski een lid is van de bende noch een slachtoffer van mensenhandel. Wij bieden hem onze excuses aan en wensen hem succes." Podolski (32) kwam 130 keer uit voor Duitsland. Hij speelt tegenwoordig voor Vissel Kobe in Japan.