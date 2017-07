Familie Nouri hoopt op goed nieuws over hersenen

Zijn familie hoopt op positief nieuws en dat de Ajacied zal genezen en weer de oude wordt. Gister werd bekend dat het steeds beter gaat met Nouri. Volgens Ajax is zijn situatie nu ‘zeer stabiel’. Nouri heeft minder medicatie nodig, maar wordt op de intensive care in Oostenrijk nog wel in slaap gehouden.



Vanwege de situatie rond Nouri, zal Ajax morgenavond niet in actie komen in de oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. 'De spelersgroep van Ajax acht zichzelf niet in staat te spelen', aldus Ajax. Het volgende oefenduel van Ajax is op zaterdag 15 juli. Dan is het Griekse PAOK Saloniki de tegenstander.



Eerder liet Ajax weten dat de geplande eerste open training voor eigen publiek vandaag niet doorgaat. De eerste training van het seizoen voor de eigen aanhang heeft altijd een feestelijk tintje en dat vindt de Amsterdamse club momenteel niet gepast ,,Iedereen heeft zondag vrij, maar we houden alle spelers op de hoogte en wie erover wil praten, is welkom op de club'', zei de nieuwe trainer Marcel Keizer.



De twintigjarige Nouri kwam al op zijn zevende jaar naar de jeugdopleiding van Ajax en doorliep alle jeugdelftallen. Het talent is ook al jaren jeugdinternational. Hij maakte vorig jaar september in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn officiële debuut in het eerste van Ajax en scoorde toen gelijk. ,,Het was niet te beschrijven wat er door me heen ging toen ik zag wat er gebeurde. 'Appie' is niet alleen onderdeel van Ajax 1, hij is echt Ajax, komt uit de jeugdopleiding. Iedereen kent hem hier. Laten we hopen en bidden dat het goed komt met hem'', aldus Keizer tegen de NOS.