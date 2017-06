Familie van slachtoffer klaagt Venus Williams aan

De politie van Palm Beach Gardens meldde gisteren al dat tennisster Venus Williams op 9 juni een ongeluk had veroorzaakt, waarbij Barson zwaar gewond raakte. Hij overleed twee weken later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw Linda brak bij de botsing enkele ribben. Volgens de familie van het slachtoffer zou Williams door rood hebben gereden. Williams' advocaat Malcolm Cunningham zegt dat ze 'groen' had.