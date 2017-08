FC Twente rondt komst Liendl af

De 31-jarige Liendl, die maandagmiddag medisch gekeurd werd in Enschede, komt transfervrij over. Nadat hij afgelopen seizoen met 1860 München, verliet hij de club. Liendl kwam twee seizoenen uit voor de club uit Beieren.

Daarvoor speelde Liendl lange tijd in eigen land, om vervolgens de overstap te maken naar Fortuna Düsseldorf.

Directeur Jan van Halst van FC Twente toonde zich ingenomen met de aanwinst. ,,Met Michael halen we een creatieve middenvelder in huis. Hij brengt ook meer ervaring in de ploeg.''