FC Utrecht hoopt weer eens een Europese thuiswedstrijd te winnen

FC Utrecht en het Maltese Valletta FC staan vanavond tegenover elkaar voor de return in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 0-0 van vorige week hoopt FC Utrecht het karwei in eigen land af te maken.

Het decor is voor FC Utrecht even anders dan het vertrouwde Stadion Galgenwaard. Vanwege het EK vrouwenvoetbal wijken de Domstedelingen uit naar het kunstgras van het Mandemakers Stadion in Waalwijk. In 1982 moest FC Utrecht ook al eens uitwijken naar een ander stadion. Destijds was het in het Oosterpark in Groningen FC Porto de tegenstander. Het eindigde in 0-1 voor de Portugezen.

Scoren

De Utrechters hebben vanavond in Waalwijk in elk geval één missie: scoren. ,,We hebben een doelpunt nodig'', blikte trainer Ten Hag vooruit. Wat dat betreft is het goed nieuws dat Cyriel Dessers terug is van een blessure.

De statistieken zijn niet zozeer in het voordeel van FC Utrecht, maar vooral in het nadeel van de club uit Malta. De Maltezers, die in de eerste voorronde Folgore uit San Marino uitschakelden, reikten nog nooit verder dan de tweede voorronde van de Europa League. Bovendien won de ploeg uit Malta nog nooit twee uitwedstrijden achter elkaar in Europees verband.

Thuiswedstrijd

Daarentegen speelden FC Utrecht juist de laatste vier thuiswedstrijden in Europa gelijk en dat zal vanavond niet genoeg zijn. Bij 0-0 wordt er verlengd, bij elk ander gelijkspel is een nieuw Europees drama een feit nadat de Domstedelingen in 2013/2014 in dezelfde fase van de Europa League uitgeschakeld werden door het nietige FC Differdange 03 uit Luxemburg.

Als FC Utrecht wél de volgende ronde haalt, wacht het Noorse Haugesund of het Poolse Lech Poznan. De Noren wonnen het eerst duel in eigen huis met 3-2.