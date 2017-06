FC Utrecht kan tickets naar Malta stiekem al boeken

De doelpunten kwamen van Steve Borg vlak voor en Maximiliano Velasco vlak na de rust. Volgende week is - op 6 juli - de return in San Marino. De kans dat Folgore/Falciano de achterstand volgende week in eigen huis wegpoetst, lijkt klein. De Sanmarinezen kwamen vanavond tot één corner nul doelpogingen richting het doel van Valletta-goalie Henry Bonello. Bovendien won de nummer 3 van San Marino nog nooit een Europees duel.



De winnaar van de tweeluik neemt het op 13 juli - vermoedelijk dus in het Hibernians Stadion van Paola op het Middenlandse Zee-eiland Malta - en 29 juli op tegen FC Utrecht. De 'thuiswedstrijd' van FC Utrecht wordt in het Mandemakers Stadion van Waalwijk gespeeld. De Galgenwaard is bezet voor het EK voetbal voor vrouwen.