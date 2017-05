FCK De Hommel degradeert toch rechtstreeks

De zaalvoetbalclub leefde FCK De Hommel tussen hoop en vrees. Het wachten was enkel nog op een uitspraak van de beroepscommissie van de KNVB, omtrent de straf die koploper 'T Knooppunt onlangs kreeg opgelegd. Die werd uiteindelijk teruggedraaid, waardoor De Hommel alsnog is gedegradeerd.

Dat nieuws werd in Den Bosch vanzelfsprekend met gejuich ontvangen, waarna de voorbereidingen op het eerste nacompetitieduel tegen eerstedivisionsist BE'79 in gang werden gezet. De Hommel zou volgens de planning vrijdagavond het eerste duel in Berkel Enschot spelen. Dat feest ging uiteindelijk dus niet door. Omdat de beroepscommissie van de KNVB eerder deze week nog geen oordeel kon vellen over het beroep van 't Knooppunt, waren alle play-offwedstrijden in eerste instantie nog tot nader order uitgesteld.