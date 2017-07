Federer: Als je ergens in gelooft, is er veel mogelijk

,,Vorig jaar had ik niet durven te zeggen dat ik hier ooit nog een finale zou spelen'', blikte Federer terug op de beslissing om zijn seizoen na een teleurstellend optreden op Wimbledon halverwege af te breken. ,,Maar ik ben wel blijven geloven in een comeback. En als je ergens echt in gelooft, dan is er veel mogelijk.''

Na een half jaar rust won Federer begin dit jaar eerst de Australian Open. Vervolgens evenaarde hij op Wimbledon de prestatie van Björn Borg in 1976 door de grand slam op gras te winnen zonder een set in te leveren. ,,Het komende halfjaar zal blijken wat er nog meer mogelijk is'', stelde Federer voordat hij besefte dat de niet helemaal fitte Marin Cilic niet zijn beste tennis kon spelen. ,,Soms voel je je niet goed in de finale. Maar dan mag je wel trots zijn over de manier waarop je de finale hebt bereikt.''

Cilic vocht na een kansloos optreden tegen zijn tranen. ,,Tot meer dan niet was ik niet in staat'', treurde hij. ,,Maar ik kom terug en hoop dan wel te kunnen winnen.''