Federer gaat voor achtste eindzege op Wimbledon

Federer staat al voor de elfde keer in de finale van Wimbledon. Cilic debuteert in de eindstrijd op het 'heilige' gras in Londen. De 28-jarige Kroaat wist Federer in de zevende voorgaande duels eenmaal te verslaan. Dat gebeurde in de halve finales van het US Open in 2014. Cilic schreef dat toernooi daarna ook op zijn naam.