Federer in Grand Slam-zeges op gelijke hoogte met Serena

Federer had het alleen in de eerste set lastig met Lajovic. Hij verloor zelfs de eerste twee games. Maar nadat de tiebreak van de eerste set met 7-0 naar Federer was gegaan, was er geen houden meer aan. ,,Ik kwam niet lekker in mijn ritme'', zei Federer voor de camera van de BBC. ,,Eigenlijk worstelde ik de hele eerste set. pas daarna ging het steeds beter. De derde set was zelfs gewoon erg goed.''



De volgende tegenstander van King Roger is Mischa Zverev. De Duitser elimineerde de Oekraïner Michael Koekoesjin. In de eerste ronde was Federer nauwelijks aan tennis toegenomen, aangezien zijn tegenstander Alexandr Dolgopolov toen in de tweede set opgaf. De Zwitser leidde op dat moment wel, 6-3 3-0. Federer won Wimbledon al zeven keer. Alleen Andy Murray (1) en Novak Djokovic (2) staan hoger op de plaatsingslijst van de huidige editie.



Het was de 316de overwinning van Federer tijdens een Grand Slam-toernooi. Hij evenaarde daarmee Serena Williams. De Amerikaanse ontbreekt in Londen vanwege haar zwangerschap.