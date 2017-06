Federer in Halle nu wel langs telg van familie Zverev

Fotoserie Máxima en Wil­lem-Alexan­der openen voetbalclinic in Milaan

21:34 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn voor een vierdaags staatsbezoek in Italië. Vanmiddag was het koninklijk echtpaar nog op audiëntie bij Paus Franciscus in het Vaticaan. Vanavond openden ze een voetbalclinic op het plein voor het Koninlijk Paleis in Milaan.