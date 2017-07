Federer is nog in dubio over masters in Montréal

,,We moeten nog maar even bij elkaar gaan zitten en bespreken wat we met Canada doen'', aldus de 35-jarige tennisser.

De negentienvoudig grandslamkampioen zal hoogstwaarschijnlijk weer op de baan staan in het toernooi van het Amerikaanse Cincinnati, dat op 13 augustus begint. Het is een voorbereidingstoernooi op de US Open, dat Federer ook al vijf keer wist te winnen.