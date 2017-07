Federer pakt achtste Wimbledon-titel en is recordhouder

Door Rik Spekenbrink



Roger Federer houdt ervan records te breken en het liefst in zijn eigen huiskamer. Met zijn achtste Wimbledon-titel, vijf jaar na zijn laatste in Londen, passeert hij Pete Sampras en volbracht hij zijn grootste doel van de laatste jaren. Een gehavende Marin Cilic kwam er in een eenzijdige finale niet aan te pas: 6-3, 6-1, 6-4. Federer gaat naar 19 gewonnen grand slams en maakt het gat met de nummer 2 op de lijst Rafael Nadal, die vorige maand Roland Garros won, weer 4.



Herboren

Eerder dit jaar won de herboren Zwitser de Australian Open al. Federer verloor in zijn 70ste grand slam niet één set, iets wat hem tien jaar geleden op de Australian Open voor de eerste en tot zondag enige keer lukte.Federer opende nog wat slordig. Op 1-2 was het de Kroaat die het eerste breekpunt van de partij noteerde, maar dat miste. Meteen daarop brak Federer Cilic, ging hij zelf beter serveren en brak op 3-5 nog een keer. Cilic, die tot aan de finale 130 aces sloeg, kon er in de eerste set niet één bijtellen. Hij sloeg bovendien maar 50 procent van zijn eerste service in. Op die manier was het een kansloze missie.Federer brak Cilic in de tweede set direct weer. Bij 3-0 riep de lange Kroaat de dokter op de baan, maar die behandelde hem niet. Cilic had duidelijk pijn en was in tranen, maar hervatte wel de partij en won ook weer een servicegame. Hij dwong zichzelf om de punten kort te houden, maar dat was geen keuze uit luxe. Op 1-4 werd hij echter andermaal gebroken en met de zoveelste lovegame verzekerde Federer zich van de tweede set.



Oudste winnaar

Cilic riep opnieuw de toernooiarts bij zich en liet zich tijdens een medische time-out behandelen aan wat leek een blaar onder zijn teen. In zijn tweede grand slam-finale, na zijn zege op de US Open in 2014, wilde Cilic niet opgeven, maar hij reikte bij lange na niet tot zijn gewenste niveau. Zijn tweede service was op momenten niet harder meer dan 150 kilometer per uur. Gesteund door het publiek, dat bleef hopen op een spannendere partij, kon Cilic zich nog een keer opladen en een paar games winnen. De break die Federer bij 3-3 plaatste, was de nekslag. Met een ace verzekerde Federer zich van het kampioenschap.Die is met 35 jaar en 342 dagen de oudste Wimbledon-winnaar sinds de open era (1968). Hij klimt bovendien twee plekken op de wereldranglijst, van 5 naar 3.