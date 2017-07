Federer wenst 'rivalen en vrienden' beterschap

Ajaxsupporters zetten spandoek in Nouri's tuin

17:45 Een groep fanatieke Ajaxsupporters heeft een groot spandoek in de voortuin van het ouderlijk huis van voetballer Abdelhak Nouri gezet, met de leus: 'Hier klopt een Ajax-hart'. De actie gisteren is bedoeld als steunbetuiging, nadat Nouri zaterdag in Oostenrijk in elkaar zakte op het voetbalveld door hartritmestoornissen.