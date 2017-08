'Fener' zonder Van Persie onderuit in Macedonië

Tigran Barsegjan opende na twintig minuten de score, Mehmet Topal werkte de bal in blessuretijd in eigen doel. Vardar stond toen net met tien man op het veld, nadat aanvoerder Boban Grncarov met twee keer geel van het veld was gestuurd.

Van Persie ontbrak net als Gregory van der Wiel in de selectie van trainer Aykut Kocaman. Van Persie was in de aanloop naar de Europese wedstrijd tijdens de training geblesseerd geraakt. De topschutter aller tijden van Oranje werd gisteren nog door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie voor de komende twee WK-kwalificatieduels. De laatste interland van de 34-jarige spits dateert van bijna twee jaar geleden.

,,Robin is een speler die we misschien best kunnen gebruiken'', zei Advocaat, die afgelopen seizoen als hoofdtrainer van Fenerbahçe met Van Persie werkte. ,,Maar dit is een voorlopige lijst, we moeten de komende tijd bekijken of hij fit is en speelt. Er kunnen spelers afvallen en bij komen.'' Een dag later ontbrak de 101-voudig international alweer vanwege een blessure.