Fietsen Poolse wielerploeg gevonden bij Valkenburg

Goalie Meierdres nog twijfelgeval bij Trappers

14 april TILBURG - Het is nog onduidelijk of Ian Meierdres fit genoeg is om zaterdag het doel van Destil Trappers in Essen te verdedigen (face-off 20.00 uur). ,,Ik weet nog niets meer dan gisteravond”, zei Meierdres vrijdag.