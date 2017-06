‘FIFA doet onderzoek naar doping Rusland op WK 2014’

Bij 34 Russische voetballers zouden onregelmatigheden zijn aangetroffen bij urinetesten. Het is nog niet zeker hoeveel van hen deel uitmaakten van de nationale ploeg van Rusland tijdens het WK van 2014. Wel zou duidelijk zijn dat vijf van de geteste spelers nu deel uitmaken van de ploeg die actief is op de Confederations Cup.



Volgens Dick Pound, voormalig hoofd van het antidopingbureau WADA, moet de FIFA wel voor het WK, komend jaar in Rusland, een conclusie trekken. ,,In de voetbalwereld wordt sowieso doping niet zo serieus genomen. Maar zo’n grote zaak als die van Rusland kun je niet negeren’’, aldus Pound tegen The Mail on Sunday.