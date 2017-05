Fiji komt met 'rugby-biljet' van 7 dollar

Rugby is de nationale sport van Fiji. De zogenoemde Sevensvariant wordt gespeeld met zeven man. Tijdens de spelen in Rio vorig jaar werd deze variant gespeeld. De ruim 900.000 inwoners van de staat in Oceanië raakten bijkans buiten zinnen door de verovering van het goud. Op het biljet staat aan de ene kant de rugbyselectie afgedrukt. Op de keerzijde is de hoofdrol voor Osea Kolinisau weggelegd, de aanvoerder van het nationale team.