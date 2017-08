'Finale van de Champions League in 2020 in New York'

De UEFA heeft de wens om voor het eerst in de historie van het miljardenbal de finale op een ander continent te spelen. Daarvoor moet men nog wel eventjes geduld hebben. De eerste mogelijkheid is pas in het jaar 2020 aangezien de finale van 2018 in Kiev wordt gespeeld en die van het seizoen 2018/2019 in Madrid of Bakoe. De UEFA wil de finale over de grenzen van Europa verplaatsen om het voetbal in opkomende voetballanden te promoten. New York zou volgens het Spaanse medium de beste kans maken.