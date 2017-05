Franse pers ziet 'onhoudbaar' en 'uitstekend' Ajax

Higuaín: We hebben nog niets gewonnen

0:05 Gonzalo Higuaín was met twee goals de held van de avond bij Juventus. De Argentijn maant echter tot kalmte na de 0-2 zege tegen AS Monaco. ,,Ja we zijn in de race voor drie prijzen, maar hebben nog niets gewonnen. Ik ben wel erg tevreden over de wedstrijd vanavond.’’